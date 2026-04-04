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Seguridad

Caen dos "narcos", uno es objetivo criminal

Los detectaron en Rioverde y Xilitla con decenas de dosis de drogas

Por Redacción

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Caen dos "narcos", uno es objetivo criminal

Como parte de la Estrategia Integral de Seguridad y mediante operativos permanentes en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos personas presuntamente relacionadas con la distribución y/o venta de drogas en la Huasteca y la Zona Media.

En un primer hecho, en el municipio de Rioverde, la GCE detuvo a Maximino "N", de 38 años de edad, a quien se le aseguraron alrededor de 70 bolsitas de marihuana y más de 30 dosis de cristal.

Al sujeto se le detectó cuando se desplazaba a bordo de una camioneta color azul y a pesar de que intentó sustraerse, finalmente fue interceptado por los policías.

De acuerdo con información de inteligencia, es considerado un probable objetivo criminal, con antecedentes registrales por diversos delitos y presunta participación en distribución de droga en Rioverde y Ciudad Fernández.

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Por otra parte, en el municipio de Xilitla, fue detenido José Gabriel "N", de 22 años de edad, presuntamente vinculado a actividades de distribución de droga, a quien se le aseguraron siete bolsas de marihuana y más de diez dosis de "cristal".

En ambos casos, las personas detenidas, así como lo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica. 

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