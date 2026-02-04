Caen dos sujetos armados tras operativo en Rioverde

Dos hombres fueron detenidos por la presunta portación de armas de fuego durante un operativo aéreo y terrestre realizado en la localidad de El Zapote, en el municipio de Ríoverde, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

De acuerdo con la dependencia, el despliegue fue encabezado por la Guardia Civil Estatal como parte de operativos de vigilancia implementados en la Zona Media. Durante la intervención se aseguró un arma corta, un arma larga, cartuchos útiles y un cargador.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, conforme a los protocolos legales establecidos, para que se determine su situación jurídica.

Operativo de la GCE

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, señaló que los operativos se realizan bajo protocolos de actuación y con apego al respeto de los derechos humanos, como parte de la estrategia de seguridad en el estado.