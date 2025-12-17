Caen integrantes de una banda de "robamotos"

Tres supuestos integrantes de una banda de ladrones de motocicletas, fueron capturados por elementos de la Guardia Municipal de Soledad que los detectaron cuando desvalijaban una unidad en la comunidad Palma de la Cruz, en donde intentaron hacerles frente con una pistola que les fue asegurada.

Cuando los agentes municipales realizaban recorridos en la comunidad mencionada, observaron que, sobre un camino de terracería, se encontraban tres individuos aparentemente desvalijando un vehículo, por lo que se aproximaron para entrevistarlos.

Después de varios minutos de diálogo, los sujetos se identificaron como Brayan "N" de 16 años de edad, Jonathan "N" de 18 años y Sergio "N" de 19 años.

Los dos últimos reaccionaron de forma agresiva contra los agentes, por lo que se procedió conforme al debido protocolo de actuación, localizándoles un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros con un cargador abastecido, así como un arma deportiva calibre 4.5.

Por otra parte, se consultó el estatus legal de la motocicleta, obteniendo que se trataba de un vehículo marca Italika 250 GTS, modelo 2025, color azul con negro, el cual contaba con reporte de robo vigente.

De inmediato se les informó que serían detenidos por presunto robo de motocicleta, añadiendo el cargo de portación de arma de fuego a los dos mayores de edad.

Posteriormente, junto con los objetos constitutivos de delito, ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición de la autoridad competente.

Se presume que los sujetos se dedican al robo de motocicletas con o sin violencia, aunque esto habrá de ser determinado mediante las investigaciones.