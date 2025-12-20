logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen tres asaltantes de tiendas OXXO con todo y el botín

Atracaron un negocio en la colonia Popular y los detectaron en la zona norte

Por Redacción

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Caen tres asaltantes de tiendas OXXO con todo y el botín

Gracias a las cámaras de vigilancia del C4 Municipal, tres presuntos ladrones fueron capturados después de cometer un asalto a una tienda OXXO en la colonia Popular, siendo posteriormente detectados ya cuando se encontraban al norte de la ciudad y la mercancía robada pudo ser asegurada.

De acuerdo al reporte de los hechos, los tres señalados ingresaron a una tienda OXXO ubicada en avenida México en la colonia Popular, donde bajo amenazas al personal sustrajeron mercancía y huyeron a bordo de un vehículo marca Aveo color gris, hecho que inmediatamente fue reportado directamente a la Policía de la Capital.

En ese momento se activó un dispositivo de búsqueda y localización a través del C4 Municipal, resultando en la ubicación del vehículo en la avenida Pánfilo Natera, en el cuadrante norte de la ciudad. Rápidamente, los agentes de Guardia Municipal se aproximaron logrando contactar a los tres tripulantes, informándoles del reporte recibido, procediendo a una revisión preventiva de seguridad. 

De esta manera se les encontró en posesión de la mercancía robada, consistente en  73 cajetillas de cigarros así como diversos productos de higiene personal. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fue entonces que dio lectura a los derechos que les asisten como personas detenidas a quienes dijeron llamarse Moisés Benjamín "N" de 42 años de edad, José Francisco "N" de 29 años y Martín Edgardo "N" de 31 años.

Finalmente, los detenidos fueron canalizados al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se determine su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Confirma SSPC fuga y recaptura de interno que atendían en el Central
Confirma SSPC fuga y recaptura de interno que atendían en el Central

Confirma SSPC fuga y recaptura de interno que atendían en el Central

SLP

Rubén Pacheco

Los policías penitenciarios están sometidos a una carpeta de investigación, explicó Jesús Juárez Hernández

Si te amenazan, cuelga de inmediato, alerta la SSPC
Si te amenazan, cuelga de inmediato, alerta la SSPC

"Si te amenazan, cuelga de inmediato", alerta la SSPC

SLP

Pulso Online

Emite la Policía Cibernética recomendaciones para prevenir la extorsión y el secuestro virtual

Enorme hoyanco en Gálvez provoca averías en varios autos
Enorme hoyanco en Gálvez provoca averías en varios autos

Enorme hoyanco en Gálvez provoca averías en varios autos

SLP

Redacción

Muere automovilista tras violento impacto en el Circuito Potosí
Muere automovilista tras violento impacto en el Circuito Potosí

Muere automovilista tras violento impacto en el Circuito Potosí

SLP

Redacción

Muere hombre de 53 años en choque durante la madrugada