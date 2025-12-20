Caen tres asaltantes de tiendas OXXO con todo y el botín

Gracias a las cámaras de vigilancia del C4 Municipal, tres presuntos ladrones fueron capturados después de cometer un asalto a una tienda OXXO en la colonia Popular, siendo posteriormente detectados ya cuando se encontraban al norte de la ciudad y la mercancía robada pudo ser asegurada.

De acuerdo al reporte de los hechos, los tres señalados ingresaron a una tienda OXXO ubicada en avenida México en la colonia Popular, donde bajo amenazas al personal sustrajeron mercancía y huyeron a bordo de un vehículo marca Aveo color gris, hecho que inmediatamente fue reportado directamente a la Policía de la Capital.

En ese momento se activó un dispositivo de búsqueda y localización a través del C4 Municipal, resultando en la ubicación del vehículo en la avenida Pánfilo Natera, en el cuadrante norte de la ciudad. Rápidamente, los agentes de Guardia Municipal se aproximaron logrando contactar a los tres tripulantes, informándoles del reporte recibido, procediendo a una revisión preventiva de seguridad.

De esta manera se les encontró en posesión de la mercancía robada, consistente en 73 cajetillas de cigarros así como diversos productos de higiene personal.

Fue entonces que dio lectura a los derechos que les asisten como personas detenidas a quienes dijeron llamarse Moisés Benjamín "N" de 42 años de edad, José Francisco "N" de 29 años y Martín Edgardo "N" de 31 años.

Finalmente, los detenidos fueron canalizados al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se determine su situación legal.