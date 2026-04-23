Caen tres por millonario robo a Notaría Pública
Se complementaron órdenes de aprehensión contra de Fernando "N", Mireya "N" y Carlos Eduardo "N" por su probable responsabilidad
Mediante acciones operativas, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de Fernando "N", Mireya "N" y Carlos Eduardo "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado.
Agentes de la PDI desarrollaron las indagatorias con las que un Juez de Control otorgó las órdenes de aprehensión correspondientes.
Posteriormente, Carlos "N" fue ubicado en la colonia San Juan, donde tras labores de vigilancia fue identificado y detenido.
En seguimiento, Fernando "N" y Mireya "N" fueron capturados en la colonia Virreyes, en las inmediaciones de la avenida Himno Nacional, luego de ser plenamente identificados por los elementos investigadores que ejecutaron el mandato judicial.
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Al momento de su detención, los imputados intentaron resistirse; no obstante, fueron asegurados conforme a los protocolos legales establecidos.
De acuerdo con las investigaciones, estas personas habrían participado en el robo calificado en agravio de una Notaría Pública, generando un detrimento patrimonial superior a los 10 millones de pesos mediante la malversación de recursos de cuentas bancarias.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien definirá su situación jurídica conforme a derecho.
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