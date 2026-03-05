Caen tres presuntos extorsionadores en la Huasteca

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a tres personas presuntamente vinculadas con hechos de extorsión contra sectores productivos en la región Huasteca, durante operativos realizados en los municipios de Tancanhuitz y Ciudad Valles.

Las acciones derivaron de trabajos de inteligencia y despliegues operativos enfocados en denuncias de constructores, transportistas y trabajadores que reportaron presiones para realizar pagos indebidos.

La primera detención ocurrió sobre el eje estatal Xolol–Tamuín, en Tancanhuitz, donde fue capturado Jael "N", de 38 años, a quien se le aseguró una camioneta Nissan Rogue modelo 2013. De acuerdo con información institucional, el detenido podría estar relacionado con diversos reportes ciudadanos por presuntas conductas de presión económica en la zona y cuenta con antecedentes por delitos federales y del fuero común.

En un segundo operativo, realizado en Ciudad Valles, fueron detenidos Mario "N", de 39 años, y Diego "N", de 36, quienes presuntamente habrían exigido dinero a una persona para permitirle continuar con su actividad laboral, mediante actos de intimidación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante esta intervención se aseguraron dos vehículos: una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2023 y un Audi A3 modelo 2016, ambos sin reporte de robo.

De acuerdo con la autoridad, los tres detenidos dijeron pertenecer a una agrupación social que denominan "sindicato", figura que presuntamente utilizaban para justificar acciones que podrían constituir delitos.

Además, existen denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado en las que se les señala por su probable participación en hechos relacionados con amenazas y extorsión.

Las tres personas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible relación con otros casos denunciados en la región.