Caen tres presuntos vendedores de droga

Como resultado de los operativos de inteligencia, la Guardia Civil Estatal detuvo a una mujer y dos hombres en diferentes hechos, presuntamente vinculados a la venta de enervantes.

En el municipio de Villa de Arista, la GCE aseguró a María "N" de 29 años, con 10 dosis de la droga sintética conocida como "cristal".

Asimismo, en el municipio de Ciudad Valles, oficiales de la GCE detuvieron a José "N" de 43 años con 16 dosis de "cristal" y cinco de "crack" y a Julio "N" de 21 años con tres dosis de "cristal", 160 pesos en efectivo.

Al momento de ser detectados, los sujetos viajaban a bordo de una motocicleta y en la revisión que se les practicó les encontraron la droga; además, se estableció que ambos cuentan con historial delictivo, por probables delitos contra la salud.

A los tres detenidos se les remitió ante la autoridad correspondiente, en donde se les definirá su situación legal por delitos contra la salud, además se les leyeron los derechos que los amparan.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su compromiso de trabajar a favor de la seguridad social.