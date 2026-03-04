logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen tres presuntos vendedores de droga

Una mujer fue detectada en Villa de Arista y dos sujetos en Ciudad Valles

Por Redacción

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Caen tres presuntos vendedores de droga

Como resultado de los operativos de inteligencia, la Guardia Civil Estatal detuvo a una mujer y dos hombres en diferentes hechos, presuntamente vinculados a la venta de enervantes.

En el municipio de Villa de Arista, la GCE aseguró a María "N" de 29 años, con 10 dosis de la droga sintética conocida como "cristal".

Asimismo, en el municipio de Ciudad Valles, oficiales de la GCE detuvieron a José "N" de 43 años con 16 dosis de "cristal" y cinco de "crack" y a Julio "N" de 21 años con tres dosis de "cristal", 160 pesos en efectivo.

Al momento de ser detectados, los sujetos viajaban a bordo de una motocicleta y en la revisión que se les practicó les encontraron la droga; además, se estableció que ambos cuentan con historial delictivo, por probables delitos contra la salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A los tres detenidos se les remitió ante la autoridad correspondiente, en donde se les definirá su situación legal por delitos contra la salud, además se les leyeron los derechos que los amparan.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su compromiso de trabajar a favor de la seguridad social.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Blindarán con 600 policías el San Luis vs Mazatlán
Blindarán con 600 policías el San Luis vs Mazatlán

Blindarán con 600 policías el San Luis vs Mazatlán

SLP

Redacción

(SSPC) informó que el dispositivo iniciará a partir de las 17:30 horas

Dan 4 años y medio de cárcel a narcomenudista en Rayón
Dan 4 años y medio de cárcel a narcomenudista en Rayón

Dan 4 años y medio de cárcel a narcomenudista en Rayón

SLP

Redacción

La sentencia también contempla el pago de una multa de 89 UMAS

Detienen a tres personas con droga en Arista y Valles
Detienen a tres personas con droga en Arista y Valles

Detienen a tres personas con droga en Arista y Valles

SLP

Redacción

GCE asegura dosis de cristal y crack en operativos en SLP

35 detenidos y droga asegurada en operativos estatales
35 detenidos y droga asegurada en operativos estatales

35 detenidos y droga asegurada en operativos estatales

SLP

Redacción

También recuperaron cinco vehículos con reporte de robo.