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Camión cañero vuelca al tomar una curva

Por Redacción

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Camión cañero vuelca al tomar una curva

TAMASOPO.- Un camión cargado de caña volcó al tomar una curva cuando circulaba por la carretera libre Valles-Rioverde, por suerte en este caso el chofer resultó ileso.

Lo anterior sucedió este jueves por la mañana, en el kilómetro 38 de la carretera federal número 70, a la altura del ejido El Carpintero, perteneciente a Tamasopo.

El chofer de un camión que transportaba varias toneladas de caña y, al parecer, se dirigía al ingenio Alianza Popular de la delegación de Tambaca, perdió el control del volante en una curva y su unidad terminó volcando sobre uno de sus costados.

Sin embargo, a pesar de lo aparatoso del incidente, el camionero resultó ileso y pudo salir por sí solo de la cabina.

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Vecinos de la zona lo ayudaron con labores de abanderamiento, pues el percance sucedió en plena curva y después arribaron oficiales de la Guardia Nacional, quienes pidieron apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.

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