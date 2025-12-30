Camioneta choca contra poste de luz y tira transformador
Dejó varias colonias de la zona sin energía eléctrica
El chofer de una camioneta Hilux se impactó contra un poste de energía eléctrica, lo que provocó la caída de un transformador y dejó sin suministro eléctrico a varias colonias del sector oriente de la ciudad.
Entre las zonas afectadas se encuentran B. Anaya, UPA 3ª Sección, Jardines de Oriente, Mayamil y Providencia, además de otros fraccionamientos aledaños, de acuerdo con reportes preliminares.
Tras el accidente, personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió al sitio para realizar labores de reparación y restablecimiento del servicio, trabajos que continuaban hasta las últimas horas.
Derivado del percance, las vialidades permanecen cerradas en el tramo comprendido entre avenida Colorines y Paseo de los Nardos, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras concluyen las maniobras.
