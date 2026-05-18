Camioneta derriba postes y causa apagón

Luego de derribar dos postes de luz en la colonia Morales, una camioneta fue abandonada por su conductor y el hecho ocasionó un apagón dejando sin luz a los vecinos, aunque no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió cerca de la una de la mañana de este domingo, en que una camioneta tipo pickup color guinda, circulaba alta velocidad por la Privada Oro en la mencionada colonia, en donde el conductor perdió el control del volante y se fue contra dos postes de concreto de la Comisión Federal de Electricidad.

Por el fuerte impacto ambos postes cedieron desde su base y uno de ellos tenía un transformador, el cual también se desplomó al piso y el hecho causó que los vecinos se quedaran sin luz e hicieron el reporte respectivo a las autoridades.

Más tarde acudieron elementos de la Policía Vial Municipal, quienes encontraron la camioneta abandonada y procedieron a enviarla a una pensión para que se realicen las diligencias legales y garantizar el pago de los daños.

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También se dio aviso a la Comisión Federal de Electricidad pero hasta la mañana de este domingo los postes no habían sido retirados y los cables representaban un riesgo para los transeúntes, además de que los vecinos continuaban sin energía eléctrica.

Los vecinos afectados sospechan que los ocupantes de la unidad se encontraban bajo los efectos del alcohol, ya que sin más se dieron a la fuga tras el choque antes de la llegada de las autoridades.