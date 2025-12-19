Camioneta le pega a un automóvil por alcance

En los carriles centrales de la carretera a Rioverde, una camioneta le pegó por alcance a un automóvil a la altura de la colonia 21 de Marzo, no hubo personas lesionadas aunque los daños materiales fueron de consideración.

Fue cerca de las 15:00 horas de este jueves, cuando una camioneta Chevrolet de color café, tipo pick up de doble cabina, circulaba sobre carriles centrales de la mencionada en dirección del distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico Norte.

Al llegar a la altura de la calle Candelario Zapata, en la colonia 21 de Marzo, el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó de frente contra la parte posterior de un automóvil Toyota de color rojo que transitaba por ahí en esos momentos. Por el fuerte impacto la camioneta quedó con fuertes daños en la parte frontal, mientras que el auto presenó destrozos menores.

Municipal de Soledad llegaron a tomar conocimiento del accidente aunque se esperaba que los dos conductores pudieran llegar a un arreglo para que el caso no escalara a mayores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí