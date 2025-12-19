logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Camioneta le pega a un automóvil por alcance

Por Redacción

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Camioneta le pega a un automóvil por alcance

En los carriles centrales de la carretera a Rioverde, una camioneta le pegó por alcance a un automóvil a la altura de la colonia 21 de Marzo, no hubo personas lesionadas aunque los daños materiales fueron de consideración.

Fue cerca de las 15:00 horas de este jueves, cuando una camioneta Chevrolet de color café, tipo pick up de doble cabina, circulaba sobre carriles centrales de la mencionada en dirección del distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico Norte.

Al llegar a la altura de la calle Candelario Zapata, en la colonia 21 de Marzo, el conductor no guardó su distancia de seguridad y así chocó de frente contra la parte posterior de un automóvil Toyota de color rojo que transitaba por ahí en esos momentos. Por el fuerte impacto la camioneta quedó con fuertes daños en la parte frontal, mientras que el auto presenó destrozos menores.

 Municipal de Soledad llegaron a tomar conocimiento del accidente aunque se esperaba que los dos conductores pudieran llegar a un arreglo para que el caso no escalara a mayores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan por alcance en carretera a Rioverde
Chocan por alcance en carretera a Rioverde

Chocan por alcance en carretera a Rioverde

SLP

Redacción

Mujer intentó ingresar marihuana a penal en ollas con comida
Mujer intentó ingresar marihuana a penal en ollas con comida

Mujer intentó ingresar marihuana a penal en ollas con comida

SLP

Redacción

Fue sentenciada a cuatro años de prisión y una multa por la cantidad de 80 UMAS

Roba Oxxos: detienen a "El Chano"
Roba Oxxos: detienen a "El Chano"

Roba Oxxos: detienen a "El Chano"

SLP

Redacción

Cuenta con orden de aprehensión por robos a tiendas de conveniencia.

Fallece trabajador tras caer cinco metros en la Bimbo
Fallece trabajador tras caer cinco metros en la Bimbo

Fallece trabajador tras caer cinco metros en la Bimbo

SLP

Huasteca Hoy