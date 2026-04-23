Captura la Estatal a "narcos", dos son objetivos prioritarios

Tanto en la zona Huasteca como en el Altiplano, cuatro presuntos "narcos" fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil Estatal con decenas de dosis de droga, esto mediante los operativos de seguridad que se llevan a cabo en la entidad. En el municipio de El Naranjo, en la región Huasteca, los agentes detuvieron a Iván Alejandro "N", de 25 años, y Jesús "N", de 21 años, considerados objetivos prioritarios, a quienes se les aseguraron ocho "ponchallantas", tres dosis de marihuana y otras tres de "cristal".

Asimismo, en el municipio de Coxcatlán se logró la detención de Osiel "N", de 35 años de edad, a quien se le aseguraron al menos doce dosis de cristal y siete de marihuana, siendo detectado por los agentes cuando circulaba a bordo de una motocicleta, que también le incautaron.

Por otro lado, en el municipio de Villa de Guadalupe, en el Altiplano potosino, fue detenida Francisca "N", de 21 años, a quien se le aseguraron 30 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 200.2 gramos.

La joven fue detectada al circular a bordo de una camioneta tipo pick up color blanco, y en una revisión le encontraron lo ya señalado. Las personas detenidas, así como lo asegurado, fueron puestas a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal conforme a derecho.

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