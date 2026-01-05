Captura la GCE a cinco distribuidores de narcóticos

En el marco de las acciones preventivas, realizadas durante los operativos en la entidad potosina, nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a cinco objetivos prioritarios, posiblemente vinculados a la distribución de narcóticos.

Dos de los detenidos fueron en el municipio de Villa de Pozos, tras labores de inteligencia de la GCE, quienes ubicaron a Luis "N" de 45 años y a Jesús "N" de 40 años, a quienes se les aseguraron 26 dosis de "cristal". Cabe señalar que, ambos detenidos tienen antecedentes negativos por delitos como: abuso de confianza y posesión de droga.

Por su parte, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, GCE y Ejército mexicano detuvieron a Héctor "N" de 41 años, tras asegurarle 41 dosis de "cristal".

En el municipio de Rioverde, Christian "N" de 20 años de edad, resultó detenido, luego de que se le aseguraran 10 bolsas con marihuana y 14 dosis de "cristal". Además de un vehículo en el que se desplazaba. Por último, en el municipio de Matehuala, Israel "N" de 35 años, quedó detenido luego de que se le aseguraran 20 dosis de marihuana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A través de estas acciones, reafirmamos nuestro compromiso para salvaguardar la integridad de las familias potosinas en un Potosí sin límites.