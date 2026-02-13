Captura la GCE a dos traían sustancias ilícitas
COXCATLÁN.- Dos presuntos integrantes de una célula delictiva fueron detenidos durante un operativo de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Coxcatlán. Se trata de César "N", de 30 años de edad, y Germán "N", de 49 años, quienes ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Los sujetos fueron interceptados durante el operativo "Huasteca Segura" y, al efectuarles una inspección de seguridad, presuntamente les encontraron 72 dosis de la droga conocida como "cristal".
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, con base en los trabajos de inteligencia, se estableció que los dos hombres son considerados objetivos criminales.
Será en las próximas horas cuando se defina la situación legal de ambos presuntos delincuentes.
