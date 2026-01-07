Captura la GCE a presuntos "narcos"

Acciones contundentes en materia de seguridad, derivaron en el decomiso de más de 400 gramos de diferentes estupefacientes, evitando que sustancias nocivas para la salud, lleguen a nuestros habitantes.

Agentes de la Guardia Civil Estatal en coordinación con Ejército Mexicano, realizaron acciones operativas y de inteligencia en la capital potosina y los municipios de Villa de Zaragoza, Ahualulco, Tamasopo y Villa de la Paz, en donde siete presuntos fueron detenidos.

El primer hecho ocurrió en la capital potosina, donde José "N" de 36 años, resultó detenido, luego de asegurarle 11 bolsas con marihuana y un vehículo donde se desplazaba. Mientras que, en la colonia Morales, efectivos de la GCE y de Defensa, detuvieron a Jonathan "N" de 20 años y a Luis "N" de 35 años, quien cuenta con antecedentes negativos por presuntos delitos como allanamiento y posesión de droga, luego de asegurarles 17 dosis de metanfetaminas.

Otro de los sucesos fue en el municipio de Villa de Zaragoza, donde autoridades federales y estatales detuvieron a Osvaldo "N" de 40 años de edad, luego de asegurarle ocho dosis de "cristal". Un joven de 23 años, identificado como Juan "N" tras asegurarle 59 dosis de metanfetaminas y seis bolsas con marihuana.

En la zona centro del municipio de Tamasopo, efectivos de la GCE aseguraron a Erick "N" de 27 años de edad, después de asegurarle tres dosis de "cristal" y 15 de marihuana; por último, en el municipio de Villa de la Paz, se detuvo a José "N" de 41 años, después de asegurarle 25 bolsas con marihuana.

Estas acciones reafirman el compromiso de la corporación estatal, en evitar que sustancias nocivas lleguen a manos de nuestras y nuestros jóvenes.