Capturan a 2 narcos, uno extorsionaba

Por Redacción

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a 2 narcos, uno extorsionaba

Dos presuntos narcotraficantes, uno en esta capital y otro en la Huasteca Potosina, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal con diversas dosis de estupefacientes y dinero en efectivo, siendo remitidos a las autoridades correspondientes. Además, uno de ellos también se dedicaba a la extorsión.

En la colonia Morales, en esta capital, los elementos policiales llevaron a cabo un recorrido de seguridad y lograron la detención de un sujeto identificado como José N. de 34 años de edad, al cual en un inicio detectaron cometiendo faltas administrativas.

En la revisión que se le hizo, los agentes pudieron encontrarle un total de 55 dosis de "cristal", 17 bolsas de marihuana, un teléfono celular y una báscula gramera.

En otro recorrido en el municipio de Tamasopo, los agentes lograron la detención de César "N", de 49 años, presunto integrante de un grupo delictivo y que presumiblemente se dedicaba a la extorsión, en el ejido Santa María Tampalatin.

Al individuo le aseguraron 40 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 280 gramos, un teléfono celular y 500 pesos en efectivo.

Los dos individuos fueron remitidos ante las autoridades respectivas para que se les defina su situación legal por delitos contra la salud y lo que les resulte.

