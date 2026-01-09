Capturan a chofer por tráfico de más de 60 mil litros de diésel

Con acciones firmes en materia de prevención, nuestra Guardia Civil Estatal trabaja con el compromiso de cuidar de las y los potosinos. En diferentes operativos de seguridad, las autoridades estatales reportaron la detención de 46 personas, de ellas, cinco quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República y el resto ante la Fiscalía General del Estado.

Además se recuperaron dos unidades con reporte de robo, ente ellos destacó la labor de la División Caminos quienes detuvieron a un presunto por tráfico de más de 60 mil litros de diésel.

Entre los hechos destacados resaltó también la detención de un hombre por el presunto delito de abigeato. Además de posesión de droga, violencia familiar, lesiones, conducir vehículos con placas sobrepuestas y alteración de números confidenciales.

Avanzamos con paso firme con seguridad sin límites para que las familias potosinas puedan disfrutar de entornos tranquilos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí