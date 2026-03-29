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Seguridad

Capturan a cinco maleantes en la Z. Media

Se realizaron operativos en los municipios de Rioverde y San Ciro de Acosta

Por Redacción

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a cinco maleantes en la Z. Media

En trabajos de inteligencia y operativos en la Zona Media, autoridades estatales detuvieron a cinco presuntos integrantes de grupos delictivos, algunos considerados como objetivos criminales relacionadas con hechos de alto impacto en la región.

La coordinación se dio entre de la Guardia Civil Estatal, la Policía de Investigación y la Fiscalía General del Estado.

En el municipio de Rioverde, la Guardia Civil Estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detuvo en la colonia La Esperanza a Jesús "N" de 38 años de edad, a quien apodan "Fito", y en la colonia Infonavit Ojo de Agua, a Diego "N" de 43 años de edad, a ambos se les decomisaron diversas dosis de droga. De acuerdo con labores de inteligencia, ambos estarían presuntamente vinculados con un grupo delictivo.

De manera paralela, en el municipio de San Ciro de Acosta, la FGE, a través de la Policía de Investigación, aseguró a Francisco "N" de 34 años de edad, conocido como "El Pancho", que contaba con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, así como a dos personas menores de edad, cuya probable participación en distintos eventos delictivos continúa bajo investigación.

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Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reiteró que continuará fortaleciendo la coordinación para garantizar la paz y la tranquilidad social.

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