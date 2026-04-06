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Seguridad

Capturan a cuatro presuntos delincuentes

Uno hacía labores de halconeo, dos portaban armas y otro por narcomenudeo

Por Redacción

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a cuatro presuntos delincuentes

Un total de cuatro presuntos delincuentes dedicados al narcotráfico, fueron capturados por la Guardia Civil Estatal en distintos hechos registrados en los municipios de Rioverde y Matehuala, mediante operativos permanentes de vigilancia y prevención del delito.

En Rioverde, elementos estatales detuvieron a David "N", de 38 años, y Jorge "N", de 54 años, en la localidad de Las Magdalenas, por la portación de dos armas de fuego sin la debida autorización, además de asegurarse dos cargadores abastecidos y un vehículo.

En otro hecho, en el municipio de Matehuala, la GCE detuvo a Juan "N", de 34 años, presuntamente dedicado al narcomenudeo, a quien se le aseguraron diversas dosis de marihuana y de una sustancia con características de "cristal".

Asimismo, en la colonia 22 de Mayo, en el mismo municipio, fue detenido Víctor "N" de 24 años, presuntamente vinculado a labores de "halconeo", a quien se le aseguraron 22 artefactos "ponchallantas".

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad en las cuatro regiones, en favor de la paz social. 

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