Capturan a doce presuntos maleantes en la Entidad

Como parte de los operativos de vigilancia y prevención en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal detuvo a siete personas por delitos contra la salud y a cinco más por posesión de arma de fuego en distintos puntos de la Entidad.

En la capital potosina, derivado de los recorridos operativos, la GCE detuvo a Blanca "N", de 35 años, en la colonia Vergel, en posesión de diversas dosis de sustancias con características de "cristal", marihuana y cocaína.

Asimismo, en distintos puntos de la ciudad fueron asegurados Jesús "N", de 32 años, y Raúl "N", de 34 años, presuntamente vinculados al narcomenudeo.

En otro hecho, en Ciudad Valles, elementos estatales detuvieron a John "N", de 30 años; José "N", de 38 años; y Karla "N", de 33 años, quienes presuntamente estarían relacionados con la distribución de droga, asegurándoles dosis de cristal, "piedra", marihuana y dinero en efectivo.

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De manera adicional, en el municipio de Ahualulco, fue detenido Brian "N", de 31 años, en posesión de diversas dosis de "cristal".

Finalmente, en el municipio de Rioverde, la corporación detuvo a Macario "N", de 55 años; Leonardo "N", de 26 años; Luciano "N", de 52 años; Jacinto "N", de 54 años; y Abel "N", de 51 años, por su probable responsabilidad en el delito de posesión de arma de fuego.

A todos se les leyeron los derechos de personas en detención y fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para que se les defina su situación legal.