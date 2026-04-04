Rijoso arma pleito y acaba tras las rejas
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presuntas amenazas y agresión; los hechos ocurrieron en la colonia La Raza, al atender un auxilio ciudadano.
Agentes municipales se presentaron en la privada Las Américas, en la colonia mencionada, donde habitantes de un domicilio señalaron directamente a un individuo, quien supuestamente los agredió de forma verbal y los amenazó con hacerles daño, presentando afectaciones por parte de los reportantes.
En el lugar fue detectado el denunciado, quien después de varios minutos de diálogo se identificó como Aldo "N" de 36 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.
Al sujeto se le informó que sería detenido por presunta agresión y amenazas, y posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirá el proceso correspondiente.
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