logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles celebran Viernes Santo con procesiones en América Latina

Fotogalería

Miles celebran Viernes Santo con procesiones en América Latina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Rijoso arma pleito y acaba tras las rejas

Por Redacción

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Rijoso arma pleito y acaba tras las rejas

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presuntas amenazas y agresión; los hechos ocurrieron en la colonia La Raza, al atender un auxilio ciudadano.

Agentes municipales se presentaron en la privada Las Américas, en la colonia mencionada, donde habitantes de un domicilio señalaron directamente a un individuo, quien supuestamente los agredió de forma verbal y los amenazó con hacerles daño, presentando afectaciones por parte de los reportantes.

En el lugar fue detectado el denunciado, quien después de varios minutos de diálogo se identificó como Aldo "N" de 36 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Al sujeto se le informó que sería detenido por presunta agresión y amenazas, y posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirá el proceso correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joven muere ahogado y otro está grave en colonia Los Vargas
Joven muere ahogado y otro está grave en colonia Los Vargas

Joven muere ahogado y otro está grave en colonia Los Vargas

SLP

Pulso Online

Un joven de 25 años perdió la vida y otro resultó grave tras un incidente en un estanque de la colonia Los Vargas.

Despliegan 140 elementos estatales por Procesión del Silencio en SLP
Despliegan 140 elementos estatales por Procesión del Silencio en SLP

Despliegan 140 elementos estatales por Procesión del Silencio en SLP

SLP

Redacción

Realizarán labores de vigilancia, prevención y atención ciudadana

Detienen a 36 personas en 24 horas en operativos de seguridad en SLP
Detienen a 36 personas en 24 horas en operativos de seguridad en SLP

Detienen a 36 personas en 24 horas en operativos de seguridad en SLP

SLP

Redacción

Droga y autos recuperados

Muere al volante tras infarto y provoca choque en Soledad
Muere al volante tras infarto y provoca choque en Soledad

Muere al volante tras infarto y provoca choque en Soledad

SLP

Redacción

Se impacta contra otro auto