Capturan a dos narcomenudistas

Resultado de los operativos permanentes para garantiza la paz y la seguridad de las familias, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a dos presuntos vendedores de droga, uno en Santa María del Río y otro en Matehuala, además de que en Charcas tras una persecución se localizaron artefactos „ponchallantas" y estupefacientes en una camioneta que fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Sobre la calle Ignacio Comonfort, en Santa María del Río, un menor de 17 años quedó detenido, luego de encontrarle nueve dosis de la droga sintética conocida como "cristal", manifestando ser distribuidor de estupefacientes al menudeo en la zona. Por otra parte, en la calle de Reforma y Bravo en la colonia Rivas Guillén en el Municipio de Matehuala fue arrestada Gabriela N. de 36 años de edad, por presunta posesión de 20 dosis de hierba seca en color verde al parecer marihuana.

Adicionalmente, la dependencia informó que, entre Agustín y Capitán Miguel Caldera en Charcas, y tras una persecución de una camioneta, Kia Sorento, de procedencia extranjera, sin datos negativos, misma que salió de la vía y sus tripulantes huyeron a pie tierra, se localizaron artefactos „ponchallantas", una dosis de "cristal" y seis de marihuana, sin que se hayan registrado elementos lesionados.

Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, se trabaja sin límites a favor de la paz y la seguridad del Estado, por ello se exhorta a colaborar con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima en caso de ser víctimas o testigos de algún hecho ilícito.

