Capturan a dos objetivos criminales en Villa de Zaragoza

Dos presuntos objetivos prioritarios, generadores de violencia, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que los detectaron en el municipio de Villa de Zaragoza, en tanto que en Villa de Arista otro joven más fue arrestado con dosis de cristal que al parecer andaba vendiendo.

De acuerdo a los hechos, los agentes policiales realizaban recorridos de seguridad por Villa de Zaragoza en donde detectaron una camioneta color blanco tipo pick up, que era conducida en forma irregular.

Por tal motivo determinaron marcarles el alto a los dos ocupantes, quienes en un inicio intentaron huir pero finalmente fueron interceptados.

Los individuos se identificaron como Samuel "N", de 36 años de edad y Luis "N" de 30 años y en la inspección que se hizo en la camioneta, los agentes policiales encontraron once dosis de "cristal", dos placas balísticas y 10 mil 360 pesos en efectivo de probable procedencia ilegal.

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En el otro evento, en el municipio de Villa de Arista también se detuvo a Edwin "N" de 20 años, el cual estaba en posesión de 16 dosis de "cristal" que al parecer pretendía vender en la zona. A los tres detenidos se les leyeron sus derechos y junto con los objetos que traían se les remitió ante la autoridad respectiva para que se les definiera su situación legal.

En la investigación inicial, se estableció que los dos primeros son considerados objetivos criminales generadores de ilícitos en Villa de Zaragoza y sus alrededores.