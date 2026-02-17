Capturan a "El Regio" tras asalto en Colorines

Durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social realizada este martes, autoridades estatales informaron la detención de un presunto generador de violencia en la capital potosina y su zona conurbada.

Se trata de Erik N., de 24 años, alias "El Regio", quien fue aprehendido por elementos de la Guardia Civil Estatal luego de presuntamente asaltar una tienda de conveniencia ubicada en avenida Benito Juárez, en la colonia Colorines.

Acciones para fortalecer la seguridad

De acuerdo con el reporte oficial, al momento de su captura se le aseguró dinero en efectivo, presuntamente producto del robo. Las autoridades señalaron que el detenido cuenta con antecedentes delictivos, con registros tanto en San Luis Potosí como en Nuevo León.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, indicó que la detención se dio en el marco de los convenios de colaboración con tiendas de conveniencia para atender de manera inmediata los llamados de auxilio.

Agregó que continuarán las acciones de coordinación y reuniones permanentes para reforzar la respuesta operativa ante este tipo de delitos.