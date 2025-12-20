Capturan a "narco" armado en Villa de Arista

Un sujeto conocido con el alias de "El Pancho", fue capturado al ser detectado con una camioneta robada, armas y droga, en la cabecera municipal de Villa de Arista, de ahí que se le investiga por narcomenudeo y su posible pertenencia a un grupo delictivo.

De acuerdo a los hechos, los elementos policiales realizaban patrullajes en la zona centro del mencionado municipio en donde detectaron una camioneta Ford de color rojo modelo 2009 que era conducida en forma sospechosa y de ahí que le marcaron el alto para su investigación.

El conductor dijo llamarse Francisco N. alias "El Pancho", al cual le encontraron dentro de la unidad 26 dosis de cristal y 19 de cocaína, así como una pistola calibre .9 milímetros y un cargador con 13 cartuchos útiles.

Asimismo, los elementos policiales detectaron que la camioneta que tripulaba tiene reporte de robo vigente.

Ante tales evidencias, el individuo fue detenido y se le leyeron los derechos que lo amparan para luego ser remitido ante el Ministerio Público por el probable delito de posesión de droga con fines de venta, así como la tripulación de vehículo robado y también se le investiga por si forma parte de alguna banda delictiva en la región