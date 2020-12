Capturan a presunto desvalijador de vehículos

Como resultado de los operativos de seguridad realizados por agentes de Fuerza Metropolitana Estatal (FME), un hombre fue detenido por el presunto delito de posesión de varios automotores robados, en Milpillas.

Los hechos ocurrieron por la tarde, durante los patrullajes preventivos por camino a Peñasco y Privada Benito Juárez, lugar en donde los agentes de FME tuvieron a la vista varios automóviles, los cuales tenían indicios de desvalijamiento.

Tras consultar el estatus de las unidades, en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4), el Operador Interviniente señaló a las autoridades que la camioneta Ford, tipo Windstar, modelo 1996, color azul, cuenta con reporte de robo el mes de octubre del año en curso, en la colonia San Felipe.

Otra de las unidades, un Chevrolet, tipo Chevy, modelo 1998, color verde, cuenta con reporte de robo el mes de noviembre de 2020, en la colonia Del Valle, y el automotor Nissan, tipo Tsuru, modelo 2011, color verde, habilitado como taxi, tiene reporte de robo el 09 de diciembre de 2020, en Fracción Rivera.

También se aseguró una camioneta Ford, tipo Pick Up, la cual no cuenta con números confidenciales, por lo que no se tiene registro de ella.

En el lugar fue detenido José B., de 25 años de edad, quien no pudo acreditar la propiedad de los vehículos.

Las unidades, así como los vehículos, quedaron a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.