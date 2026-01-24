Capturan a presunto "narco" en Tamasopo

TAMASOPO.- Un presunto narcomenudista fue detenido en un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal en el municipio de Tamasopo.

El presunto, identificado como José "N" de 23 años de edad, quien ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado, por el probable delito contra la salud.

La detención sucedió a inmediaciones de la delegación de Tambaca, donde los policías le marcaron el alto a dicho sujeto, quien presuntamente intentó evadirlos.

Posteriormente le efectuaron una inspección de seguridad, y supuestamente le encontraron 40 dosis de marihuana, que presuntamente distribuiría en el sector.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que inhibir el consumo y venta de sustancias nocivas para la salud, es parte fundamental de este Plan Integral de Seguridad, que permite la captura y el aseguramiento de objetivos prioritarios, lo que deriva en mejores condiciones de paz.