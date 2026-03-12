logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a sujeto por probables delitos de ataque peligroso

Por Redacción

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a sujeto por probables delitos de ataque peligroso

La Guardia Civil Estatal (GCE), atendió el reporte sobre una persona lesionada en la colonia Ciudad Satélite, donde fueron agredidos por un hombre al que detuvieron, señalado por los probables delitos de ataque peligroso, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos útiles.

Los agentes estatales repelieron la agresión conforme a los protocolos, y detuvieron a Benigno "N" de 42 años de edad, quien fue asegurado con un arma de fuego que contenía un cargador con 11 cartuchos útiles.

De acuerdo con información derivada de labores de inteligencia, esta persona cuenta con datos que hacen probable su participación en diferentes hechos delictivos relacionados con conflictos entre pandillas en el sector y además cuenta con antecedentes registrales por diversos delitos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Allana pizzería y apedrea a policías en Lomas
Allana pizzería y apedrea a policías en Lomas

Allana pizzería y apedrea a policías en Lomas

SLP

Redacción

Ingresó a un local en Manuel Nava y lanzó piedras a policías.

Reporta SSPC 975 detenidos durante febrero en operativos
Reporta SSPC 975 detenidos durante febrero en operativos

Reporta SSPC 975 detenidos durante febrero en operativos

SLP

Redacción

Guardia Civil Estatal informó decomisos de armas y droga.

Reporta Guardia Civil Estatal 31 detenidos en operativos de seguridad
Reporta Guardia Civil Estatal 31 detenidos en operativos de seguridad

Reporta Guardia Civil Estatal 31 detenidos en operativos de seguridad

SLP

Redacción

Autoridades informan decomiso de droga, ponchallantas y un vehículo robado.... Alcanzan aseguramientos por drogas, robo y violencia familiar.

Atacan vehículos de un policía en Ciudad Valles
Atacan vehículos de un policía en Ciudad Valles

Atacan vehículos de un policía en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Fueron incendiados afuera de su vivienda en el fraccionamiento Infonavit 2