Capturan a sujeto por probables delitos de ataque peligroso

La Guardia Civil Estatal (GCE), atendió el reporte sobre una persona lesionada en la colonia Ciudad Satélite, donde fueron agredidos por un hombre al que detuvieron, señalado por los probables delitos de ataque peligroso, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos útiles.

Los agentes estatales repelieron la agresión conforme a los protocolos, y detuvieron a Benigno "N" de 42 años de edad, quien fue asegurado con un arma de fuego que contenía un cargador con 11 cartuchos útiles.

De acuerdo con información derivada de labores de inteligencia, esta persona cuenta con datos que hacen probable su participación en diferentes hechos delictivos relacionados con conflictos entre pandillas en el sector y además cuenta con antecedentes registrales por diversos delitos.