Capturan a tres integrantes de célula delictiva en Cedral

En el municipio de Cedral, elementos de la Guardia Civil Estatal desarticularon una célula delictiva que operaba en la región, detuvieron a tres integrantes a quienes les aseguraron un arma de fuego larga, cartuchos útiles y ponchallantas.

Los hechos ocurrieron durante patrullajes de prevención y vigilancia, cuando elementos estatales detectaron una camioneta tipo SUV color negro, cuyos tripulantes agredieron a la unidad oficial y lanzaron artefactos metálicos con la intención de dañarles la patrulla y evitar que los persiguieran.

Sin embargo, los agentes repelieron la agresión, logrando la detención de José "N", de 39 años de edad, Christopher "N", de 23 años y Christian "N", de 21 años, quienes manifestaron pertenecer a una organización criminal.

En dicha acción operativa, la GCE aseguró un arma de fuego larga, nueve cartuchos útiles y seis artefactos "ponchallantas", mismos que quedaron a disposición de la autoridad competente junto con los detenidos, para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

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Durante la persecución y detención no se registraron lesionados y todo se llevó de acuerdo al protocolo hasta la consignación de los detenidos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de continuar con acciones firmes y coordinadas para preservar el orden, la paz pública y el Estado de Derecho en las cuatro regiones de San Luis Potosí.