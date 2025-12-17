Capturan a tres presuntos "narcos" en El Sauzalito

Dos mujeres adultas y un adolescente fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal cuando presuntamente se dedicaban a la venta y/o distribución de droga al norte de al ciudad, se les aseguraron casi cien dosis de cristal y un kilo de marihuana.

De acuerdo a los hechos, los elementos policiales en coordinación con el Ejército Mexicano realizaban patrullajes por la colonia El Sauzalito, en la capital potosina, en donde detectaron a dos mujeres y un joven que iban a bordo de una motocicleta Itálika en dorma sospechosa, lo que determinaron marcarles el alto para investigación.

Los presuntos dijeron llamarse Andrea "N" de 35 años de edad, María "N" de 29 años y un menor de 17 años de edad, a quienes en una revisión les encontraron 98 dosis de cristal, y una bolsa con 810 gramos de marihuana.

Se estableció que las dos mujeres cuentan con antecedentes por probables delitos contra la salud, y robo a comercio, así como el adolescente cuenta con una detención previa por presunta portación de un arma prohibida.

Ante esto se procedió a la detención de los tres sospechosos y se les leyeron sus derechos que los amparan, siendo remitidos ante el Ministerio Público por delitos contra la salud y también se les aseguró la motocicleta en que se desplazaban.

ANDABA ARMADO

CON CUCHILLO

En la misma colonia El Sauzalito, los elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron a prestar un auxilio a una farmacia de la avenida Pánfilo Natera, en donde se detuvo un sujeto que andaba armado con cuchillo con la aparente intención de cometer un asalto.

El individuo dijo llamarse Ricardo "N" de 27 años, al cual se le aseguró un cuchillo de cocina de 31 centímetros de longitud.

Asimismo, se estableció que cuenta antecedentes por delitos contra la salud y fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien se encargará de determinar su situación legal conforme a la ley.