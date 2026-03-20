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Capturan a un presunto miembro de grupo delictivo

Por Redacción

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a un presunto miembro de grupo delictivo

CIUDAD VALLES.- Un presunto integrante de una célula delictiva fue capturado por oficiales de la Guardia Civil Estatal en Ciudad Valles. Se trata de Israel "N", de 30 años de edad, quien ya contaba con antecedentes penales por delitos como extorsión y contra la salud, y ahora nuevamente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, porque presuntamente traía sustancias ilícitas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfatizó que el sujeto presuntamente está vinculado a un grupo generador de violencia y se dedicaba a actividades de narcomenudeo.

Fue detenido en las inmediaciones de la colonia La Diana, cuando se desplazaba a bordo de un vehículo Nissan Versa.

Los oficiales de la Guardia Civil Estatal le efectuaron una inspección de seguridad y le habrían encontrado 28 dosis de la droga sintética conocida como "cristal", así como cinco dosis de "crack".

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Por ese motivo procedieron a leerle sus derechos y lo pusieron a disposición de la autoridad mencionada, que se encargará de investigar si se encuentra relacionado con algún otro hecho delictivo reciente.

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