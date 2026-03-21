Capturan a una pareja de narcos en Charcas

Una pareja de presuntos distribuidores de droga, un adulto y una menor de edad, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal luego de que fueron detectados cuando viajaban por la carretera ´63, a la altura del municipio de Charcas, en donde les aseguraron más de 300 dosis de estupefacientes.

Fue a través de acciones de inteligencia, que los agentes estatales lograron la detención de Hugo "N" de 29 años de edad, quien se hacía acompañar por una adolescente de 15 años.

Los dos fueron detectados cuando se desplazaban a bordo de un automóvil tipo CX-5 de color rojo, siendo vistos en la carretera estatal ´63 a la altura del municipio de Charcas.

El conductor de la camioneta intentó evadir a los agentes policiales pero finalmente fue interceptado y detenido junto con la menor que lo acompañaba, esto dentro de las acciones del operativo Altiplano Seguro implementado por la corporación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la inspección que se realizó al automóvil, los policías pudieron detectar y asegurar 650 gramos de marihuana distribuidos en 80 bolsas pequeñas, además de 200 dosis de "cristal" y 40 de cocaína.

Finalmente, los detenidos, vehículo y droga fueron consignados ante la autoridad respectiva para que se les defina su situación legal por delitos contra la salud y lo que resulte, además son investigados si pertenecen a algún grupo delictivo.