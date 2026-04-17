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Capturan en NL a presuntos homicidas de policía de Soledad

La PDI cumplimentó órdenes de aprehensión y trasladó a los detenidos a San Luis Potosí

Por PULSO

Abril 17, 2026 01:44 p.m.
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Foto: Pulso

Foto: Pulso

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron la detención de un hombre y una mujer en Nuevo León, quienes son señalados presuntamente de privar de la vida a un elemento de la Guardia Civil Municipal de Soledad y lesionar a otro, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE).

El 15 de febrero de 2026, la FGESLP inició las indagatorias por hechos donde dos elementos fueron lesionados con disparos de arma de fuego en camino a Cerro de San Pedro, lesiones que derivaron en el deceso de uno de los agraviados.

Personal del ente procurador de justicia dio seguimiento al caso hasta que obtuvo datos de prueba en contra de dos personas identificadas como Omar "N" y Sandra "N", a quienes les tramitaron la respectiva orden de aprehensión.

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En operativo para la cumplimentación del mandato, la PDI estableció la ubicación de ambos probables responsables en la ciudad de Escobedo, Nuevo León; ante ello, activaron un convenio de colaboración entre entidades.

De esta manera, la Fiscalía obtuvo la captura de los imputados, quienes fueron regresados a territorio potosino y serán presentados ante el Juez de Control, donde se buscará la vinculación a proceso por los delitos de homicidio equiparado calificado y homicidio equiparado en grado de tentativa calificado.

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