Capturan en Soledad a tres presuntos ladrones

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunto robo a comercio, y a un hombre por presunto robo a transeúnte; dichas acciones se efectuaron en las colonias San Francisco y Santo Tomás, como resultado de la atención inmediata a reportes ciudadanos.

Agentes municipales se presentaron en un supermercado que se ubica en avenida San Pedro, a la altura de la colonia San Francisco, donde personal del establecimiento indicó que dos individuos intentaron sustraer productos de higiene personal sin pagar, manifestando su deseo para proceder legalmente en su contra.

En el lugar se tuvo contacto con los señalados, quienes se identificaron como Alexis "N" de 18 años y Luis "N" de 22 años, por lo que se procedió a su detención. Por otra parte, en la calle San Antonio, en la colonia Santo Tomás, los oficiales municipales detectaron a un sujeto que coincidía con las características de un reporte ciudadano, en el que se indicó que amenazó con lo que parecía un arma de fuego a un menor, a quien le quitó un teléfono celular.

Al sujeto se le dio alcance y después de dialogar con él se identificó como José "N" de 18 años, localizándole el teléfono descrito en la denuncia, así como un objeto de plástico que se asemeja a una pistola.

A los tres les hicieron saber que serían detenidos por presunto robo a comercio y robo a transeúnte, respectivamente, para después seguir el trámite correspondiente en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.