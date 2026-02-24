Carambola de cinco vehículos deja solo daños en Circuito Potosí

Una carambola en la que participaron cinco vehículos se registró después de las 15:00 horas en el Circuito Potosí y la carretera a Zacatecas, con saldo de daños materiales.

De acuerdo con el reporte, una pipa de agua que circulaba con dirección a la carretera a Zacatecas impactó por alcance a una camioneta Dodge Ram al llegar a un semáforo. La unidad chocó a su vez contra un Chevrolet Onix gris, que se proyectó contra un VW Polo y posteriormente contra una camioneta Nissan X-Trail.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente.