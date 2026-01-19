Carambola en avenida México deja sólo daños
Sólo daños materiales se registraron durante una carambola ocurrida la tarde de este domingo en la avenida México y la calle Framboyanes, en la colonia Industrial Mexicana, en donde por fortuna no se reportaron personas lesionadas.
El hecho tuvo lugar cerca de las 16:30 horas cuando un automóvil, inicialmente un automóvil Mazda color negro circulaba por la avenida México en dirección al centro de la ciudad.
Al aproximarse a la avenida Framboyanes, el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma impactó por alcance contra un automóvil Chevrolet Aveo color plata, proyectándolo a su vez con la parte posterior de una camioneta Acura.
Por suerte no hubo personas lesionadas pero los tres vehículos presentaron daños materiales de consideración, acudiendo al sitio elementos de la Policía Vial Municipal para tomar conocimiento del hecho.
No obstante, se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo en lo particular respecto a los daños materiales, para que así el caso no pasara a mayores.
