Seguridad

Carro es chocado por camioneta en Periférico Poniente

Por Redacción

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Carro es chocado por camioneta en Periférico Poniente

Daños materiales de consideración se suscitaron durante un accidente vial en el Anillo Periférico Poniente y el camino a Capulines, por suerte no se registraron personas lesionadas.

El reporte sobre el caso se dio a las 15:30 horas de este jueves, inicialmente un automóvil

Volkswagen Gol de color blanco, se desplazaba sobre el Periférico en el carril derecho.

Fue a la altura del Camino a Capulines, en donde el conductor realizó maniobra para incorporarse al carril derecho y entonces fue chocado por una camioneta Nissan Frontier, propiedad de una empresa de seguridad privada que por ahí se desplazaba y a la que se le atravesó.

Las dos unidades presentaron daños materiales considerables pero sin personas lesionadas, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del caso pero se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo.

