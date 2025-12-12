Carro es chocado por camioneta en Periférico Poniente
Daños materiales de consideración se suscitaron durante un accidente vial en el Anillo Periférico Poniente y el camino a Capulines, por suerte no se registraron personas lesionadas.
El reporte sobre el caso se dio a las 15:30 horas de este jueves, inicialmente un automóvil
Volkswagen Gol de color blanco, se desplazaba sobre el Periférico en el carril derecho.
Fue a la altura del Camino a Capulines, en donde el conductor realizó maniobra para incorporarse al carril derecho y entonces fue chocado por una camioneta Nissan Frontier, propiedad de una empresa de seguridad privada que por ahí se desplazaba y a la que se le atravesó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las dos unidades presentaron daños materiales considerables pero sin personas lesionadas, elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del caso pero se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo.
no te pierdas estas noticias
Autoridades y especialistas revelan claves para proteger tu hogar de robos en vacaciones de diciembre
El Universal
Pequeñas acciones pueden reducir significativamente el riesgo de robos en tu hogar durante las vacaciones de diciembre
Muere hombre por lesión de arma blanca en el Tecuán
Redacción
Los hechos se suscitaron antes de las 23:00 horas de este miércoles.