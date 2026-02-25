Carro es chocado y acaba contra un árbol
Circulaba por la avenida Fray Diego de la Magdalena, frente al parque Tangamanga II
Al ser impactado por otro vehículo, un automóvil fue proyectado contra un árbol cuando circulaba por la avenida Fray Diego de la Magdalena, frente al parque Tangamanga II.
Los hechos se suscitaron antes de la siete de la mañana de este martes, cuando un automóvil Chevrolet Aveo de color rojo circulaba sobre los carriles centrales de la avenida Fray Diego de la Magdalena en dirección de las vías hacia el Saucito.
En un retorno al pasar la entrada del parque Tangamanga II, el conductor disminuyó su velocidad para dar vuelta a la izquierda y fue entonces que el carro fue impactado en la parte trasera por otro automóvil, un Nissan Sentra color gris que por ahí circulaba en esos momentos.
Por causa del golpe, el Aveo fue proyectado contra un árbol seco ubicado en el camellón central presentando fuertes daños materiales.
Luego del hecho, el conductor del Sentra se retiró del lugar abandonando su vehículo, el cual fue depositado en una pensión para las diligencias legales, al igual que el Aveo; ambas unidades sufrieron destrozos considerables y son de procedencia americana.
Por suerte no hubo personas lesionadas en este accidente y el elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento en espera de que haya una solución reparatoria.
