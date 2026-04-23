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Carro le pega a otro estacionado en V. Amador

Por Redacción

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Carro le pega a otro estacionado en V. Amador

Un automóvil que circulaba por la avenida Valentín Amador, en la colonia San Antonio, provocó un accidente vial al impactarse contra otro carro estacionado, los daños materiales son considerables pero en este caso no hubo lesionados.

El hecho se suscitó cerca de las nueve de la mañana de este miércoles cuando un automóvil Nissan Versa de color gris, se desplazaba sobre la avenida mencionada en dirección a la carretera a Matehuala.

Fue a la altura de la calle Juan Álvarez cuando el conductor perdió el control del volante a la derecha y así chocó el ángulo delantero derecho contra el ángulo posterior izquierdo de un automóvil Volkswagen Jetta de color blanco, el cual se encontraba estacionado junto a la guarnición. Por el golpe recibido el carro estacionado fue proyectado a un costado y acabó encima de la banqueta, ambos vehículos terminaron con daños materiales de consideración.

Por su parte, elementos de la Policía Vial Municipal de Soledad acudieron a tomar conocimiento del accidente y los dos carros serían enviados a una pensión particular, en tanto que el propietario afectado llegaba a un acuerdo reparatorio. 

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