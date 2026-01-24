Carro se estrella contra poste y contención
Intentó ingresar al Periférico Oriente, a la altura de Fracc. Puerta Real
Un automóvil Mustang presentó fuertes daños materiales luego de chocar contra el muro de contención y un poste de alumbrado en el Anillo Periférico Norte, por suerte no hubo personas lesionadas en este caso.
El hecho tuvo después de las tres de la tarde de este viernes cuando el automóvil Ford Mustang de color negro, circulaba por la avenida Universidad Tecnológica a un costado del fraccionamiento Puerta Real.
Cuando arribó al Periférico Norte, el conductor intentó incorporarse a esa vía pero entonces perdio el control del volante para de esta forma chocar de frente contra la contención de concreto y un poste metálico de alumbrado público que ahí se localiza.
Por el fuerte golpe el auto deportivo quedó destrozado de la parte frontal pero por suerte el conductor no resultó lesionado, al sitio arribaron elementos de la Policía Vial Municipal para tomar conocimiento del accidente, siendo enviado el carro a una pensión para garantizar el pago de los daños causados a los objetos fijos tanto del poste como de la contención.
