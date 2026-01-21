logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Carro se sale del camino en carretera a México

Por Redacción

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Carro se sale del camino en carretera a México

Un automóvil quedó averiado luego de salirse del camino cuando circulaba por la carretera a México, cerca de la calle Granate, en donde acabó sobre el área verde del camellón central; afortunadamente no se registraron personas lesionadas en este caso.

Fue después de las nueve de la mañana de este martes, cuando el automóvil Nissan March de color azul, circulaba por los carriles centrales de la mencionada carretera. Luego de pasar la calle de Granate, poco antes del ramal de salida a los carriles laterales, el conductor perdió el control del volante a la derecha y de esta forma el auto se salió del camino para finalmente quedar en el área verde, sufriendo algunas averías y ya no pudo continuar rodando.

Por suerte no hubo personas lesionadas y el carro presentó daños en la suspensión y otras partes, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente y se esperaba que el conductor llegara a un acuerdo en el lugar.

Finalmente el auto fue retirado con una grúa particular y el caso no pasó a mayores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Volcadura en Bulevar Río Santiago deja Daños Materiales
Volcadura en Bulevar Río Santiago deja Daños Materiales

Volcadura en Bulevar Río Santiago deja Daños Materiales

SLP

Pulso Online

Peritos de la Guardia Civil de Soledad investigan volcadura en Bulevar Río Santiago

Conductor se va a un desnivel en bulevar de Valles
Conductor se va a un desnivel en bulevar de Valles

Conductor se va a un desnivel en bulevar de Valles

SLP

Huasteca Hoy

El vehículo se salió de la vialidad frente a una agencia cervecera

Pierde control y sale del camino en carretera 57
Pierde control y sale del camino en carretera 57

Pierde control y sale del camino en carretera 57

SLP

Redacción

El conductor no sufrió lesiones pero sí hay daños materiales

Aprehenden a par de ladrones por robo en Tequis
Aprehenden a par de ladrones por robo en Tequis

Aprehenden a par de ladrones por robo en Tequis

SLP

Redacción

Hace días ingresaron a una casa en donde se apoderaron de 468 mil pesos