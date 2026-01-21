Carro se sale del camino en carretera a México

Un automóvil quedó averiado luego de salirse del camino cuando circulaba por la carretera a México, cerca de la calle Granate, en donde acabó sobre el área verde del camellón central; afortunadamente no se registraron personas lesionadas en este caso.

Fue después de las nueve de la mañana de este martes, cuando el automóvil Nissan March de color azul, circulaba por los carriles centrales de la mencionada carretera. Luego de pasar la calle de Granate, poco antes del ramal de salida a los carriles laterales, el conductor perdió el control del volante a la derecha y de esta forma el auto se salió del camino para finalmente quedar en el área verde, sufriendo algunas averías y ya no pudo continuar rodando.

Por suerte no hubo personas lesionadas y el carro presentó daños en la suspensión y otras partes, elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del accidente y se esperaba que el conductor llegara a un acuerdo en el lugar.

Finalmente el auto fue retirado con una grúa particular y el caso no pasó a mayores.

