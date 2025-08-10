Casona de Carranza cuenta con vigilancia continua: SSPC

José Adolfo Ortiz, titular de Dirección de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, señaló que luego de la intervención de la Casona ubicada en la Avenida Venustiano Carranza, la corporación mantiene una vigilancia las 24 horas del día.

"Ciertamente, después de haber sido rehabilitada tenemos que tener presencia para que no puedan meterse la gente y la vuelva a destruir, nuestra presencia es permanente", así lo explicó el comandante capitalino.

Explicó que la presencia de la corporación capitalina es permanente en la zona a fin de evitar reincidencia de vandalismo en el inmueble, así como garantizar las condiciones de seguridad en este espacio.

Añadió que los elementos mantienen recorridos contantes en toda la avenida Carranza en coordinación con los comités vecinales, así como con los diversos comerciantes que se encuentran en este espacio.

"Al menos en la casona ya no se ha metido nadie, si se ve un poquito más de movimiento y tenemos buenos resultados con la incidencia que se estaba dando sobre la avenida carranza y los comercios", concluyó.