logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a un vendedor de droga en Cedral

Por Redacción

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
Atrapan a un vendedor de droga en Cedral

CEDRAL.- Un sujeto que presuntamente vendía cristal en el municipio de Cedral, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal que lo detectaron cuando realizaban un recorrido de seguridad en ese municipio.

Fue en la zona centro, donde los agentes estatales pudieron detectar a un sujeto individuo que se conducía en forma sospecha y quiso huir, por lo que derminaron interceptarlo para las indagatorias.

El individuo dijo llamarse Eduardo N. de 30 años de edad, a quien durante la revisión le encontraron siete dosis de droga conocida como “cristal”, por lo cual se procedió a dar lectura a la cartilla de derechos y ponerlo a disposición de la autoridad competente para que se le defina su situación legal.

La corporación invita a la ciudadanía a seguir colaborando con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atrapan a un vendedor de droga en Cedral
Atrapan a un vendedor de droga en Cedral

Atrapan a un vendedor de droga en Cedral

SLP

Redacción

Aprehenden a pareja por probable fraude específico
Aprehenden a pareja por probable fraude específico

Aprehenden a pareja por probable fraude específico

SLP

Redacción

La víctima denunció la venta irregular de un predio que ya contaba con un gravamen legal

Incautan pipa con 63 mil litros de combustible ilegal
Incautan pipa con 63 mil litros de combustible ilegal

Incautan pipa con 63 mil litros de combustible ilegal

SLP

Redacción

Elementos policiales la detectaron al circular en la autopista a Villa de Arriaga

Individuo andaba en motocicleta alterada
Individuo andaba en motocicleta alterada

Individuo andaba en motocicleta alterada

SLP

Redacción