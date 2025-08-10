Atrapan a un vendedor de droga en Cedral

CEDRAL.- Un sujeto que presuntamente vendía cristal en el municipio de Cedral, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal que lo detectaron cuando realizaban un recorrido de seguridad en ese municipio.

Fue en la zona centro, donde los agentes estatales pudieron detectar a un sujeto individuo que se conducía en forma sospecha y quiso huir, por lo que derminaron interceptarlo para las indagatorias.

El individuo dijo llamarse Eduardo N. de 30 años de edad, a quien durante la revisión le encontraron siete dosis de droga conocida como “cristal”, por lo cual se procedió a dar lectura a la cartilla de derechos y ponerlo a disposición de la autoridad competente para que se le defina su situación legal.

La corporación invita a la ciudadanía a seguir colaborando con las autoridades haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089.

