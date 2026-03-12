Causan daños en sucursal de Banco Bienestar en Arista

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que oficiales de Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes al reporte de daños en la sucursal del Banco del Bienestar ubicada en Mariano Arista y Benigno Arriaga.

En el lugar, detallaron, se constataron los daños causados en los cristales de la sucursal.

Sin embargo, descartaron otra conducta ilícita o afectaciones a usuarios, por lo que se presume que los destrozos fueron en horas en que la sucursal estaba cerrada.

