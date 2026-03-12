logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Causan daños en sucursal de Banco Bienestar en Arista

La SSPC confirmó se localizaron cristales rotos pero no hubo otra conducta ilícita ni afectaciones a usuarios

Por Redacción

Marzo 12, 2026 12:49 p.m.
A
Causan daños en sucursal de Banco Bienestar en Arista

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que oficiales de Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes al reporte de daños en la sucursal del Banco del Bienestar ubicada en Mariano Arista y Benigno Arriaga.

En el lugar, detallaron, se constataron los daños causados en los cristales de la sucursal.

Sin embargo, descartaron otra conducta ilícita o afectaciones a usuarios, por lo que se presume que los destrozos fueron en horas en que la sucursal estaba cerrada.

LEA TAMBIÉN

Peritos evalúan daños en parroquia La Compañía

Arzobispo y párroco buscan apoyo civil y federal para las reparaciones

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Causan daños en sucursal de Banco Bienestar en Arista
Causan daños en sucursal de Banco Bienestar en Arista

Causan daños en sucursal de Banco Bienestar en Arista

SLP

Redacción

La SSPC confirmó se localizaron cristales rotos pero no hubo otra conducta ilícita ni afectaciones a usuarios

Impactan camioneta en poste sobre bulevar San Luis
Impactan camioneta en poste sobre bulevar San Luis

Impactan camioneta en poste sobre bulevar San Luis

SLP

Redacción

Guardia Civil de Soledad atendió el accidente y retiró el vehículo con grúa

Queman un tercer vehículo de guardia civil en Ciudad Valles
Queman un tercer vehículo de guardia civil en Ciudad Valles

Queman un tercer vehículo de guardia civil en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Suman tres autos incendiados a elementos de la corporación en ese municipio

Apresan a 3 personas por violencia familiar
Apresan a 3 personas por violencia familiar

Apresan a 3 personas por violencia familiar

SLP

Redacción