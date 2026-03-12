Cerca de la Facultad de Derecho, atrapan a individuo con droga

Como parte de los recorridos de seguridad y vigilancia en los corredores estudiantiles de la Capital potosina, agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital realizaron la detención de un hombre de 23 años señalado por consumo y posesión de enervantes.

Al patrullar sobre la calle Rivas Guillén, próxima a Tomasa Estévez, los oficiales de Guardia Municipal detectaron a un hombre consumiendo un cigarro de marihuana en vía pública, hecho que constituye una falta administrativa al Bando de Policía y Gobierno, por lo que se acercaron para realizar el apercibimiento.

Al entrevistarse con el implicado, de nombre Antonio "N" de 23 años, se le informó de la falta administrativa cometida y enseguida se realizó una inspección preventiva, encontrándole en posesión de una bolsa metálica que contenía hierba verde seca con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 9.8 gramos.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de Antonio "N" de 23 años, a quien se le informaron sus derechos correspondientes. Luego de una certificación médica, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

