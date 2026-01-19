logo pulso
Seguridad

Cesa la búsqueda de dos hermanos al ser localizados

Por Redacción

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Cesa la búsqueda de dos hermanos al ser localizados

CIUDAD VALLES.- Dos hermanos que habían sido reportados como desaparecidos en Ciudad Valles, fueron localizados sanos y salvos en el municipio de Rioverde.

Los hermanos José Juan y José Leobardo, conocidos como Los Gemelos, salieron de casa en Ciudad Valles durante la mañana del sábado, y perdieron comunicación con sus familiares.

No dijeron a dónde iban, y como no los encontraban, su familia decidió pedir apoyo de las autoridades.

Fue este domingo cuando la Comision Estatal de Búsqueda de Personas, a través de la coordinación de sus oficinas en Zona Media y Zona Huasteca, logró localizar a los dos hombres en el municipio de Rioverde.

Ambos dijeron que se habían ausentado de manera voluntaria, y que se dirigían al municipio de San Ciro de Acosta. Pero les informaron de la búsqueda por parte de sus familiares, así que les brindaron apoyo para poder reunirse con ellos.

Finalmente el caso cesó al obtener resultados positivos y los gemelos pudieron regresar a casa a salvo, ya que por fortuna no fueron víctimas de algún delito. 

Choque por alcance deja solo daños materiales en la colonia Popular

SLP

Redacción

Tres vehículos involucrados en avenida México.

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

SLP

Redacción

Sujetos armados roban joyería en calle Morelos; huyen en motocicletas.

PC aumentó en diciembre operativos de seguridad

SLP

Rolando Morales

El encargado de despacho de Protección Civil Municipal detalla el aumento de accidentes de tránsito y reportes de pirotecnia atendidos en diciembre.

Ambulancia choca con auto en B. Anaya; tres personas resultan lesionadas

SLP

Redacción

El percance fue en la zona oriente y generó tráfico lento.