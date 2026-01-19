Cesa la búsqueda de dos hermanos al ser localizados

CIUDAD VALLES.- Dos hermanos que habían sido reportados como desaparecidos en Ciudad Valles, fueron localizados sanos y salvos en el municipio de Rioverde.

Los hermanos José Juan y José Leobardo, conocidos como Los Gemelos, salieron de casa en Ciudad Valles durante la mañana del sábado, y perdieron comunicación con sus familiares.

No dijeron a dónde iban, y como no los encontraban, su familia decidió pedir apoyo de las autoridades.

Fue este domingo cuando la Comision Estatal de Búsqueda de Personas, a través de la coordinación de sus oficinas en Zona Media y Zona Huasteca, logró localizar a los dos hombres en el municipio de Rioverde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos dijeron que se habían ausentado de manera voluntaria, y que se dirigían al municipio de San Ciro de Acosta. Pero les informaron de la búsqueda por parte de sus familiares, así que les brindaron apoyo para poder reunirse con ellos.

Finalmente el caso cesó al obtener resultados positivos y los gemelos pudieron regresar a casa a salvo, ya que por fortuna no fueron víctimas de algún delito.