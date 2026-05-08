Choca moto contra auto que se le atravesó

Un motociclista resultó con algunos golpes luego de que chocó contra un automóvil que se le atravesó en la colonia Del Valle, por suerte no requirió traslado al hospital y llegaría a un acuerdo con el otro conductor.

El percance tuvo lugar a las 14:30 horas de este jueves, incialmente un automóvil Audi de color blanco, se desplazaba por la calle Rubén Darío en dirección de norte a sur.

Al arribar a la avenida Nereo Rodríguez Barragán, el conductor no cedió el paso ante vía principal y trató de incorporarse a esa arteria, por lo que así le cortó la circulación al motociclista, el cual chocó de frente contra el ángulo delantero izquierdo del carro.

Por el impacto el conductor de la moto se desplomó al piso causándose algunos golpes pero afortunadamente no de gravedad y no fue necesario ser llevado al hospital.

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Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y tanto la moto como el auto presentaban algunos daños materiales pero se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio.