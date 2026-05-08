logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Fotogalería

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choca moto contra auto que se le atravesó

Por Redacción

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Choca moto contra auto que se le atravesó

Un motociclista resultó con algunos golpes luego de que chocó contra un automóvil que se le atravesó en la colonia Del Valle, por suerte no requirió traslado al hospital y llegaría a un acuerdo con el otro conductor.

El percance tuvo lugar a las 14:30 horas de este jueves, incialmente un automóvil Audi de color blanco, se desplazaba por la calle Rubén Darío en dirección de norte a sur.

Al arribar a la avenida Nereo Rodríguez Barragán, el conductor no cedió el paso ante vía principal y trató de incorporarse a esa arteria, por lo que así le cortó la circulación al motociclista, el cual chocó de frente contra el ángulo delantero izquierdo del carro.

Por el impacto el conductor de la moto se desplomó al piso causándose algunos golpes pero afortunadamente no de gravedad y no fue necesario ser llevado al hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y tanto la moto como el auto presentaban algunos daños materiales pero se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Taxistas afectan vialidad hacia el distribuidor Benito Juárez
Taxistas afectan vialidad hacia el distribuidor Benito Juárez

Taxistas afectan vialidad hacia el distribuidor Benito Juárez

SLP

Pulso Online

Accesos a centrales de carretera 57 fueron reabiertos, pero persisten cierres en avenidas clave

Cae presunto autor de homicidio en Balcones del Valle
Cae presunto autor de homicidio en Balcones del Valle

Cae presunto autor de homicidio en Balcones del Valle

SLP

Redacción

El hecho se habría derivado de asuntos sentimentales, informó la FGE

Embisten a un motociclista en la Del Valle
Embisten a un motociclista en la Del Valle

Embisten a un motociclista en la Del Valle

SLP

Redacción

Sufrió golpes leves y no requirió traslado

Chofer naranjero muere a bordo de camión en la Valles-Tamazunchale
Chofer naranjero muere a bordo de camión en la Valles-Tamazunchale

Chofer naranjero muere a bordo de camión en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

La Fiscalía General del Estado inició investigación y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Legal