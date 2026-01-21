Chofer causa accidente al omitir el alto

CIUDAD VALLES.- En la colonia Bellavista ocurrió un choque entre una camioneta Jeep y un autobús urbano, sin lesionados.

El percance sucedió la noche del lunes, en el cruce que conforman las calles Pico de Orizaba y Adolfo López Mateos, a una cuadra del centro deportivo Gómez Morín.

De acuerdo con la información recabada, la conductora de una camioneta marca Jeep, color blanco, circulaba por la calle Adolfo López Mateos y al llegar al cruce mencionado, omitió el señalamiento de alto y chocó contra el costado izquierdo de un autobús cuyo operador pretendía salir de la calle Pico de Orizaba e incorporarse a la Adolfo López Mateos.

Los daños fueron mínimos; peor los conductores decidieron no moverlas hasta que interviniera alguna autoridad.

