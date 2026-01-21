logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chofer causa accidente al omitir el alto

Por Redacción

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Chofer causa accidente al omitir el alto

CIUDAD VALLES.- En la colonia Bellavista ocurrió un choque entre una camioneta Jeep y un autobús urbano, sin lesionados.

El percance sucedió la noche del lunes, en el cruce que conforman las calles Pico de Orizaba y Adolfo López Mateos, a una cuadra del centro deportivo Gómez Morín.

De acuerdo con la información recabada, la conductora de una camioneta marca Jeep, color blanco, circulaba por la calle Adolfo López Mateos y al llegar al cruce mencionado, omitió el señalamiento de alto y chocó contra el costado izquierdo de un autobús cuyo operador pretendía salir de la calle Pico de Orizaba e incorporarse a la Adolfo López Mateos.

Los daños fueron mínimos; peor los conductores decidieron no moverlas hasta que interviniera alguna autoridad. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Volcadura en Bulevar Río Santiago deja Daños Materiales
Volcadura en Bulevar Río Santiago deja Daños Materiales

Volcadura en Bulevar Río Santiago deja Daños Materiales

SLP

Pulso Online

Peritos de la Guardia Civil de Soledad investigan volcadura en Bulevar Río Santiago

Conductor se va a un desnivel en bulevar de Valles
Conductor se va a un desnivel en bulevar de Valles

Conductor se va a un desnivel en bulevar de Valles

SLP

Huasteca Hoy

El vehículo se salió de la vialidad frente a una agencia cervecera

Pierde control y sale del camino en carretera 57
Pierde control y sale del camino en carretera 57

Pierde control y sale del camino en carretera 57

SLP

Redacción

El conductor no sufrió lesiones pero sí hay daños materiales

Aprehenden a par de ladrones por robo en Tequis
Aprehenden a par de ladrones por robo en Tequis

Aprehenden a par de ladrones por robo en Tequis

SLP

Redacción

Hace días ingresaron a una casa en donde se apoderaron de 468 mil pesos