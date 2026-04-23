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Chofer de camión materialista sufre percance en rúa a Matehuala

El conductor perdió el control al esquivar un vehículo y se fue al acotamiento central

Por Redacción

Abril 23, 2026 04:35 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Daños materiales fue el saldo de un accidente de un camión cargado de grava en el kilómetro 14 de la carretera a Matehuala y entrada a La Palma, con dirección al norte.

El accidente se registró después de las 12:00 de este mediodía, cuando el conductor de un camión materialista cargado se recargó en el acotamiento de carril central de la carretera por tratar de esquivar un vehículo.

Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del hecho. 

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