Seguridad

Chofer de camión se lleva poste de CFE en la Valles-Tamazunchale

Perdió el control de su unidad en las inmediaciones de la localidad El Mango

Por Huasteca Hoy

Febrero 23, 2026 03:45 p.m.
A
Chofer de camión se lleva poste de CFE en la Valles-Tamazunchale

TANCANHUITZ.- El chofer de un camión que circulaba por la carretera federal Valles-Tamazunchale trepó al camellón y chocó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad.

El accidente ocurrió la mañana de este lunes, en las inmediaciones de la localidad El Mango, a donde llegaron militares de la Guardia Nacional para tomar conocimiento.

Fuentes oficiales informaron que el chofer de un camión marca DINA amarillo se desplazaba con dirección de Tamazunchale hacia Ciudad Valles.

Pero antes de llegar al crucero de Xolol, a la altura del poblado antes mencionado, perdió el control del volante y se fue contra el camellón, impactando de frente un poste metálico que sostenía cables de energía eléctrica.

A pesar de que los daños fueron cuantiosos, nadie resultó herido, y poco después arribaron oficiales de la Guardia Nacional, quienes realizaron labores de abanderamiento y coordinaron las maniobras para el retiro de la unidad accidentada.

Huasteca Hoy

Perdió el control de su unidad en las inmediaciones de la localidad El Mango

